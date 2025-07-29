В «Союзмультфильме» прокомментировали суд в США о правах на Чебурашку

В «Союзмультфильме» отреагировали на сообщения о проигранном суде по делу о правах на использование образа Чебурашки за рубежом. В пресс-службе студии заявили, что договор об исключительных правах, о котором говорится в решении США, истек в 2021 году.

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В «Союзмультфильме» уточнили, что в настоящее время ведется следствие по факту заключения этого соглашения предыдущим руководством «Союзмультфильма».

По данным киностудии, в 2016 году к ней обратилось неизвестное лицо от компании LaRubint Corp. с предложением заключить договор. По нему LaRubint Corp. хотела получить эксклюзивную лицензию на использование прав на бренд Чебурашка в Японии для мерчендайзинга.

LaRubint Corp. знала о сложной ситуации с японской TXBB. Ее цель была не в мерчендайзинге, а в получении роялти от японской компании. LaRubint проиграла суд в Японии, не достигнув желаемого результата. Тогда компания решила подать в суд на «Союзмультфильм», требуя компенсации.

Все действия LaRubint тщательно спланировала вместе с предыдущим руководителем киностудии.

По факту подписания договора между «Союзмультфильмом» и неизвестными лицами из компании LaRubint Corp. в России проводится расследование.

29 июля стало известно, что американский суд встал на сторону LaRubInt Corp., которая подала иск против «Союзмультфильма» из-за условий лицензионных соглашений на использование персонажей из мультфильма «Чебурашка». Стороны спора уже подали в суд совместное письмо, согласно которому единственным вопросом, который подлежит рассмотрению, остался расчет убытков по претензиям истца.