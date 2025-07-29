Что известно о Командорских островах, которые США хотят купить у России

Подполковник Сухопутных сил США Джеффри Фриц предложил Вашингтону купить у России Командорские острова, чтобы отслеживать активность китайских подводных лодок. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобное предложение «страшным преступлением». Что известно о Командорских островах и как туда попасть — разбиралась «Вечерняя Москва».

Командорские острова — это архипелаг из четырех островов в юго-западной части Берингова моря Тихого океана. Их назвали в честь мореплавателя командора Витуса Беринга, который открыл острова в 1741 году. На острове Беринга находится могила первооткрывателя.

К Командорам относятся два больших острова — Беринга и Медный, а также два маленьких острова — Арий Камень и Топорков. Численность населения архипелага составляет 624 человека. Единственный населенный пункт — село Никольское на острове Беринга.

Климат Командорских островов довольно суровый: низкие температуры сочетаются с высокой влажностью и сильными ветрами. Осенью, как правило, превалирует штормовая погода с высокой вероятностью цунами, высота волн которых может достигать 40 метров.

Наиболее благоприятным сезоном для посещения архипелага является июнь–сентябрь, когда можно наблюдать живую природу во всем многообразии: многотысячные лежбища морских млекопитающих, птичьи базары, а также миграцию китов.

Туристы могут посетить заповедник «Командорский», а также Алеутский музей, в котором находится уникальный экспонат — скелет стеллеровой коровы. Кроме того, в музее хранятся пушки с легендарного пакетбота «Святой Петр», который под командованием Витуса Беринга добрался до Командор.

Остров Беринга не является пограничной зоной — гражданам РФ не требуется разрешение для его посещения. Однако при планировании морских экскурсий необходимо заранее оформить разрешение в пограничном управлении в городе Петропавловске-Камчатском.