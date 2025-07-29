Посоветовавшую россиянам поехать на СВО из-за перебоев с интернетом чиновницу осудили

Чиновницу из Красноярского края Екатерину Кузьминых, посоветовавшую россиянам поехать на спецоперацию (СВО) из-за перебоев с интернетом, осудили. Председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов назвал поведение женщины безответственным, передает «Газета.ru».

Иванов обратил внимание на то, что чиновница поглумилась над гражданами, которые попали в затруднительную ситуацию.

«Вместо того, чтобы искать решения, чиновница предлагает гражданам, оставшимся без средств к существованию, ехать в зону боевых действий», — пояснил он, комментируя реплику Кузьминых.

По мнению Иванова, отправлять на фронт следует тех, кто раздает циничные рекомендации людям.

29 июля стало известно, что в Красноярском крае глава «Центра управления регионом» Кузьминых посоветовала страдающим от перебоев с интернетом поехать на СВО.