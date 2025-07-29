77% автолюбителей ведут мысленные диалоги с другими участниками движения

Две трети россиян относятся к другим автомобилистам «по умолчанию» с доверием

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Дорога — пространство, где каждый день встречаются десятки незнакомых друг другу людей, а значит, там всегда есть место взаимодействию и общению. Медиахолдинг Rambler&Co и экосистема Сбера для автолюбителей провели совместное исследование, чтобы узнать, как именно водители относятся друг к другу в дорожном потоке. В опросе приняли участие более 7 000 автомобилистов со всей России.

Проявления дружелюбия и эмоций: радует предсказуемость, злят провокации

Большинство респондентов (65%) по умолчанию относятся к другим водителям позитивно — если те своими действиями не вызовут обратную реакцию. 8% воспринимают соседей по дороге нейтрально, без какой-либо эмоциональной оценки. И 27% придерживаются более пессимистичных взглядов: для них соседи по дороге — скорее потенциальные источники стресса, поэтому они всегда начеку.

Как бы ни складывалось отношение к другим автомобилистам, дружелюбные поступки не остаются незамеченными. Больше всего симпатии вызывает предсказуемое и вежливое поведение в потоке (26%). Также в числе лидеров — понимание и поддержка, которые проявляются, например, в терпении к нерешительности начинающего водителя (22%). Каждый пятый (19%) особенно ценит вежливость, выражающуюся в активном использовании сигналов благодарности — мигании «аварийкой» или жестах рукой. Среди приятных проявлений дружелюбия — помощь в очевидно сложных ситуациях, например, буксировка (16%) и непрошенная, но полезная поддержка, например, подсказка о визуально заметных проблемах с машиной (14%). Оставшиеся 3% отметили другие формы выражения дружелюбия.

С другой стороны, любое хорошее отношение «убивают» агрессия, подрезания и провокации на дорогах (26%), игнорирование ПДД (21%), высокомерие (20%), «бездумное» вождение — невнимательность или привычка отвлекаться на смартфон (18%), а также игнорирование неформальных правил — неблагодарность, задержка движения по левой полосе и прочее (12%). Лишь 3% респондентов сохраняют доброжелательность к другим в любой ситуации.

Опыт взаимодействия: народное единство в неожиданных проявлениях

Тем не менее, четверо из пяти водителей стремятся проявлять именно дружелюбие. Самый распространённый жест — пропуск других спешащих водителей вперед, если это безопасно (40%). 24% чаще всего выражают дружелюбие предупреждениями о возможной опасности с помощью мигания фар. Есть и те, кто регулярно помогают починить или подтолкнуть машину (6%), делятся подсказками по навигации (3%), звонят в экстренные службы, оказывают первую помощь или подвозят до СТО при ДТП (3%). 1% уделяют внимание расстановке подсказок по трафику на интерактивных картах.

Ощущение «дорожного единства» чаще всего возникает, когда другой водитель проявляет лояльность в конкретной ситуации: на первом месте — уступка на скоростном участке дороги (32%). Также на ощущение «команды» влияют ситуации, когда водители вместе преодолевают пробки или плохие дороги (13%), имеют одинаковые или похожие автомобили (7%), долго едут в одном направлении (6%).

По 4% приветливо относятся к водителям, которые приятны внешне, возят милых домашних животных или разделяют похожие жизненные ситуации — например, тоже перевозят детей.

Ещё 1% отмечают единство с теми, кто проявляет милые привычки — например, эмоционально подпевает музыке, или же когда у попутчика просто похожий госномер. Для 22% такие факторы или стечения обстоятельств не влияют на общее дружелюбие.

Живое общение: в мыслях и наяву

Исследование показало, что водители живо и эмоционально воспринимают происходящее на дороге. Это подтверждает тот факт, что 77% опрошенных ведут мысленные диалоги с другими участниками движения. По 13% просят ускориться, чтобы успеть на зеленый сигнал, другие — позволить обгон, и столько же (13%) респондентов чаще всего общаются не с отдельным водителем, а со всем потоком — «ну и чего стоим?» Некоторым достаточно просто долго находиться на одной трассе, периодически обгоняя друг друга, чтобы подумать нечто вроде «и снова здравствуйте!» (9%). 6% поддерживают друг друга при совместном преодолении трудной ситуации на дороге, а 3% не воздерживаются от комплиментов, когда видят красивую машину по соседству в потоке. Эти внутренние монологи — отражение настоящего живого общения, которое, хоть и не всегда звучит вслух, создает ощущение общего опыта.

Если говорить о внешних проявлениях коммуникации, автомобилисты чаще всего обмениваются сообщениями с помощью сигналов фар и жестов. Эти способы оказались самыми популярными: каждый третий (33%) использует дальний свет, чтобы предупредить или поблагодарить, еще 29% полагаются на жесты. Каждый десятый (9%) по старинке открывает окно или выходит из машины и обращается к другому автолюбителю напрямую. 1% пользуются чатами или «разговорчиками» в навигаторе, еще 1% отмечают другие варианты коммуникации. Впрочем, четверть (25%) респондентов предпочитают держать свои мысли при себе.

Исследование доказывает: россияне помнят и понимают, что за рулём не одни. Каждый жест, даже самый простой, может изменить настроение другого человека в лучшую сторону. Доброжелательность, предсказуемость и внимание к другим делают поездки безопаснее и приятнее!