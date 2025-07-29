Амбассадором Пикника Афиши стал тот самый «фестивальный дедушка»

Юрий Тарасов, которого называют символом московских фестивалей, снялся в рекламном ролике «Афиши»

© пресс-служба компании «Афиша»

В одном из кадров дедушка говорит: «Живи так, чтобы в 76 лет тебя называли фестивальной легендой». Юрий Тарасов не преувеличивает – встреча с ним уже стала счастливой приметой для посетителей городских музыкальных событий – от эмо-фестиваля до Пикника Афиши. А чтобы сфотографироваться или поздороваться с ним, приходится даже постоять небольшую очередь из молодых поклонниц! Юрий Тарасов увлекается музыкой с юности, а сейчас старается не пропускать новые тренды. Он успел сняться в клипах нескольких музыкальных групп и фотосессиях модельного агентства для людей старшего возраста.

Команда «Пикника» заметила старого знакомого и этим летом на фестивале в Коломенском и пригласила в гости – в офис «Афиши» на Даниловской мануфактуре. Теперь он стал лицом кампании по кэшбеку на летние фестивали года и записал ролик с напутствием посетить их все. В том числе Пикник Афиши х Сбер 9 августа в Санкт-Петербурге!