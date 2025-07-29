Движение поездов через станцию Сальск возобновлено
Движение поездов через станцию Сальск Ростовской области, нарушенное из-за последствий падения обломков БПЛА, возобновлено, сообщили в РЖД.
Отмечается, что поезда идут в обход участка, повреждённого при падении обломков дрона.
«В настоящее время ведутся работы по восстановлению контактной сети. РЖД используют все возможности по минимизации времени задержки поездов», — передаёт РЖД.
Ранее движение поездов через станцию Сальск было приостановлено.
Врио губернатора региона Юрий Слюсарь также сообщал об отражении атаки беспилотников в ряде населённых пунктов Ростовской области. По его словам, от БПЛА в Сальске погиб один человек.