Движение поездов через станцию Сальск возобновлено

Движение поездов через станцию Сальск Ростовской области, нарушенное из-за последствий падения обломков БПЛА, возобновлено, сообщили в РЖД.

Отмечается, что поезда идут в обход участка, повреждённого при падении обломков дрона.

«В настоящее время ведутся работы по восстановлению контактной сети. РЖД используют все возможности по минимизации времени задержки поездов», — передаёт РЖД.

Ранее движение поездов через станцию Сальск было приостановлено.

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь также сообщал об отражении атаки беспилотников в ряде населённых пунктов Ростовской области. По его словам, от БПЛА в Сальске погиб один человек.