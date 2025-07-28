В Госдуме призвали запретить продажу вейпов

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что в России необходимо запретить продажу и ввоз вейпов. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом Леонов добавил, что запрещать производство вейпов не обязательно, если их будут продавать в другие страны. В качестве примера депутат вспомнил ситуацию в Китае, где вейпы также производят на экспорт.

«Мне кажется, что правильно было бы запретить именно продажу и ввоз вейпов, производство необязательно. Пускай производят, продают в другие страны», — заявил Леонов.

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