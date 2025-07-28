Россиян предупредили о природных аномалиях предстоящей осенью

Предстоящей осенью в России может увеличиться число природных аномалий, такие предположения высказал доктор физико-математических наук, исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, стоит ли опасаться природной стихии россиянам и насколько будут ощутимы ее последствия.

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По словам геофизика, ведущего научного сотрудника Института физики Земли Александра Жигалина, сегодня весь мир находится под негативным влиянием природной стихии, вследствие чего участились случаи различных катаклизмов:

— Люди стали сталкиваться с наводнениями, крупными лесными пожарами, извержениями вулканов и землетрясениями. Вся природная мощь сейчас не сулит человеку ничего хорошего. А так как мы находимся в завершающей фазе цикла Чижевского (согласно которому, цикл солнечной активности длится 11 лет, а за это время количество различных катаклизмов, мятежей и войн увеличивается — прим. «ВМ»), частота новых бедствий может увеличиться, — предупредил он.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев также подтвердил, что за последние годы число природных катаклизмов по всему миру выросло в три раза. Среди самых частых явлений, с которым сталкивается человечество:

наводнения; ливни; ураганы; смерчи; торнадо; тайфуны.

В России же статистические данные также показывают, что количество природных катаклизмов, которые нанесли серьезный урон человеку и экономике, в среднем увеличилось до 371 в год. И предстоящей осенью новые случаи аномалий не исключены, отметил Киселев:

— Волны тепла (явление, когда столбики термометров превышают норму минимум на 5 градусов на протяжение пяти дней) могут в итоге привести к таянию многолетней мерзлоты, что повлечет за собой необратимые последствия для человечества. Парниковые газы (углекислый газ и метан), высвободившись, повлекут за собой негативные последствия на десятки лет вперед.

А ученый Жигалин предрек России сильные ливни и дожди:

— Осень — сама по себе очень ветреное и дождливое время года, а сейчас, когда стихия настолько беспощадна к людям, число осадков и порывов ветра будет только усиливаться.

Недавно ученые также выяснили, что северный магнитный полюс Земли за последние пять лет сместился на 200 километров в направлении России, что угрожает работе навигационных систем. Какие еще неприятные последствия спровоцирует это явление, «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом.