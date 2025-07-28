Наводнения и ураганы: россиян предупредили о природных аномалиях предстоящей осенью
Предстоящей осенью в России может увеличиться число природных аномалий, такие предположения высказал доктор физико-математических наук, исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, стоит ли опасаться природной стихии россиянам и насколько будут ощутимы ее последствия.
По словам геофизика, ведущего научного сотрудника Института физики Земли Александра Жигалина, сегодня весь мир находится под негативным влиянием природной стихии, вследствие чего участились случаи различных катаклизмов:
— Люди стали сталкиваться с наводнениями, крупными лесными пожарами, извержениями вулканов и землетрясениями. Вся природная мощь сейчас не сулит человеку ничего хорошего. А так как мы находимся в завершающей фазе цикла Чижевского (согласно которому, цикл солнечной активности длится 11 лет, а за это время количество различных катаклизмов, мятежей и войн увеличивается — прим. «ВМ»), частота новых бедствий может увеличиться, — предупредил он.
В свою очередь ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев также подтвердил, что за последние годы число природных катаклизмов по всему миру выросло в три раза. Среди самых частых явлений, с которым сталкивается человечество:
наводнения; ливни; ураганы; смерчи; торнадо; тайфуны.
В России же статистические данные также показывают, что количество природных катаклизмов, которые нанесли серьезный урон человеку и экономике, в среднем увеличилось до 371 в год. И предстоящей осенью новые случаи аномалий не исключены, отметил Киселев:
— Волны тепла (явление, когда столбики термометров превышают норму минимум на 5 градусов на протяжение пяти дней) могут в итоге привести к таянию многолетней мерзлоты, что повлечет за собой необратимые последствия для человечества. Парниковые газы (углекислый газ и метан), высвободившись, повлекут за собой негативные последствия на десятки лет вперед.
А ученый Жигалин предрек России сильные ливни и дожди:
— Осень — сама по себе очень ветреное и дождливое время года, а сейчас, когда стихия настолько беспощадна к людям, число осадков и порывов ветра будет только усиливаться.
Недавно ученые также выяснили, что северный магнитный полюс Земли за последние пять лет сместился на 200 километров в направлении России, что угрожает работе навигационных систем. Какие еще неприятные последствия спровоцирует это явление, «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом.