В РПЦ назвали лучшее средство от беспилотников

Протоиерей Артемий Владимиров во время проповеди в конце богослужения назвал колокольный звон лучшим средством от беспилотников. Речь представителя Русской православной церкви (РПЦ) попала на видео, его публикует Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах священнослужитель говорит собравшимся прихожанам, что только звон помогает бороться с беспилотниками, работающими с помощью «стекловолокна».

Как утверждает Baza, слова протоиерея прозвучали 26 июля в храме Живоначальной Троицы на Шаболовке. Кроме того, Артемий Владимиров предупредил верующих о надвигающемся 2-м августе — Дне Воздушно-десантных войск.

«Десантники купаются в фонтанах, просьба быть осторожными — обходите стороной фонтаны», — отметил священник.

До этого главный военный священник в зоне спецоперации протоиерей Дмитрий Василенков объявил, что подготовка военных для отправки на фронт — дело РПЦ.