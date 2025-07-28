Умерла Майра Розалес, которая весила почти 500 килограммов

Майра Розалес, которая была в списке самых толстых людей мира, ушла из жизни. Побывавшей на шоу Андрея Малахова женщине было 43 года.

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Информация о смерти женщины появилась в Telegram-канале звездец какой-то. В публикации говорится, что долгое время Майра жила на фастфуде и сладком. Американку устраивала такая жизнь, пока не случилась трагедия в семье. В итоге ей пришлось взять опеку над племянниками и начать сбрасывать вес.

Розалес похудела на 400 килограммов. История о женщине разошлась по миру. Американка даже побывала на шоу у Андрея Малахова. А в июле этого года стало известно о смерти Майры — оказалось, что ее не стало еще в феврале 2024 года.

Случившееся прокомментировал Малахов в своем Telegram-канале. Он написал, что Розалес не единственная женщина с силой воли, которая побывала на его шоу.

Ранее сообщалось о смерти бразильского поэта и публициста Режиса Бонвичино. Он скончался в 70 лет после неудачного падения в Италии.