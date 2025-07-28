Слуцкий призвал запретить в России аборты

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил запретить аборты в России, за исключением случаев, когда они проводятся по медицинским показаниям.

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Он высказал эту точку зрения на форуме "Территория смыслов".

"Надо запретить прерывание беременности, кроме медицинских показаний, заявил парламентарий. - Это сегодня действительно имеет большое значение".

Кроме того, Слуцкий высказал мнение о том, что высокая процентная ставка по ипотеке фактически стимулирует сторонников концепции чайлдфри (добровольного отказа от рождения детей, пропаганда которого запрещена в РФ). Он предложил изучить причины, по которым молодые люди предпочитают не обзаводиться семьей, и поработать над созданием условий, способствующих повышению рождаемости.

Между тем, о том, что депутаты не планируют запрещать аборты, но данную сферу нужно упорядочить, в конце января заявил журналистам заместитель председателя Госдумы Петр Толстой (ЕР). Он пояснил, что в частных клиниках нередко ставят такие операции на поток и зарабатывают на абортах. Вместе с тем следует навести порядок в сфере рекламы такого рода услуг, заявлял также вице-спикер.

Законопроекты о запрете абортов уже вносились в Госдуму - например, в конце 2023 года нижегородские парламентарии предложили запретить аборты в частных клиниках. Однако правовое управление Госдумы тогда указало, что аборты входят в программу обязательного медицинского страхования, и коммерческие организации не вправе отказывать в таких услугах. Впоследствии документ был снят с рассмотрения.