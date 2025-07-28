В РПЦ рассказали о монахах, которые могут желать не только «баб»

Если православные монахи будут полностью здоровы и их «жизненные соки» взыграют, то они могут возжелать «бабу» и не только ее*. Об этом заявил протоиерей Андрей Ткачев. Он не уточнил, с кем могут захотеть уединиться монахи, поглощенные страстью.

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Священник подчеркнул, что интерес к женщинам — это «лучший случай», но могут случиться и худшие*. Чтобы избежать такого исхода, монах, по словам Ткачева, должен быть немного больным.

Протоиерей подчеркнул, что для борьбы с порочными мыслями монахи используют молитву или полагаются на хорошее воспитание.

— У них (монахов — прим. «ВМ») должно быть много рецептов по этой части (борьбе с либидо — прим. «ВМ»), — рассказал Ткачев в эфире передачи «отец Андрей: ответы».

Представители Русской православной церкви рассказали, что Бог дал людям интимную близость для наслаждения и рождения детей. При этом некоторые люди сводят этот процесс к «банальной пошлости». По словам священнослужителей, неспособность принять необходимость чистоты и целомудрия приводит к блуду — одному из семи смертных грехов.

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