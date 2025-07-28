События 1654 года, связанные с присоединением Украины к России, являются началом первой специальной военной операции (СВО). Об этом заявил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), чьи слова приводит РИА Новости.

Такое мнение он выразил после окончания мероприятий, посвященных Дню крещения Руси.

«После 1654 года — воссоединения Украины с Россией — была первая СВО. Тринадцать лет длилось присоединение Украины к России», — сказал священнослужитель.

В 2023 году зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что вопрос о присоединении Украины к России должен решаться на референдуме, этот выбор нужно сделать украинскому народу по примеру жителей Крыма и других новых российских регионов.