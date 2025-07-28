В РПЦ рассказали о желающих не только «баб» монахах

Если монахи будут полностью здоровы, и их «жизненные соки» взыграют, то они могут возжелать «бабу» и не только ее. Об этом в эфире передачи «отец Андрей: ответы» заявил протоиерей Андрей Ткачев.

Он не стал уточнять, с кем желают половой связи монахи. Ткачев отметил, что интерес к женщинам — это еще «лучший случай», но бывают и худшие. Он добавил, что для того, чтобы этого не произошло, монах должен быть немного болен.

Также Ткачев рассказал, что для борьбы с такими помыслами монахи используют молитву или полагаются на хорошее воспитание.

«У них должно быть много рецептов по этой части», — заключил он.

До этого Ткачев заявил, что современные женщины стали «дохлыми, трусливыми, развратными», а также «не хотят рожать». Протоиерей подчеркнул необходимость сохранения народа через борьбу с наркоманией и алкоголизмом, а также восстановление традиционных ценностей.