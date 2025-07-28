В центре Москвы уберут скандальную скульптуру «Большая глина № 4»

В Москве уберут скандальную скульптуру швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4». Об этом в своих соцсетях объявил Дом культуры «ГЭС-2».

Отмечается, что скульптуру в виде огромного кома глины, экспозиция которой началась четыре года назад, заменит другая художественная работа.

«Смена объекта — это часть запланированной ротации произведений искусства в городской среде и развития территории, прилегающей к Дому культуры», - говорится в сообщении.

Ранее историк и публицист Евгений Понасенков (признан в РФ иноагентом) назвал скульптуру «Большая глина № 4» «мерзостью в огромных масштабах», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».