В России призвали активнее учить молодежь основам православия

Депутат Брянской областной думы, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал активнее учить подрастающее поколение основам религии. Как сообщает News.ru, общественник считает, что молодежь должна знать историю Крещения Руси, которая является для страны фундаментом государственности и культуры.

По словам Иванова, школы, вузы и общественные организации должны рассказывать о крещении не как о рядовом «сухом» событии с урока истории, а как о начале великого пути. Депутат подчеркнул, что он продолжается и сегодня.

Иванов также призвал жителей России не оставаться в стороне от праздничных мероприятий в честь православных праздников, а также уделять время молитве. Он напомнил, что 28 июля по всей России проходят богослужения, крестные ходы и просветительские мероприятия.

Ранее в Севастополе объявили 28 июля нерабочим днем в связи с празднованием Дня Крещения Руси. Таким образом, местные жители отдыхают сразу три дня — с 25 по 28 июля.