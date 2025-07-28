Названа неожиданная польза игрушек Лабубу для детей

Благодаря игрушкам Лабубу дети смогут справляться со страхами и развивать эмоциональную саморегуляцию. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова.

Как уточнила специалист, с помощью игрушек ребенок может визуализировать и прорабатывать свои переживания в игровой форме. По словам Дугенцовой, дети не воспринимают Лабубу как «что-то страшное, негативное, отвратительное». Они относятся к ней как просто к игрушке. Для ребенка дошкольного возраста Лабубу — возможность обладать чем-то таким страшным, чтобы справиться со своей негативной эмоцией, добавила психолог.

«Потому что "негативные" игрушки должны быть у ребенка, чтобы проявлять ту самую саморегуляцию: "Когда я вижу что-то страшное, я могу с этим совладать". Возможно, даже перенести этот страх на ту игрушку, с которой ребенок играет, и благодаря этому выразить свои эмоции по отношению к этому страху», — отметила Дугенцова.

Она подчеркнула, что для детей дошкольного и младшего школьного возраста, которые еще не могут осознанно работать со своими эмоциями в процессе терапии, важно научиться отделять страх от себя и переносить его на объект.

Она также упомянула, что ранее похожий эффект наблюдался в случае с игрушками Хагги Вагги, которые вызывали споры среди родителей, но на самом деле помогали детям снизить уровень тревожности.