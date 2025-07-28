Милиция, толпы людей и море цветов: как Москва прощалась с Высоцким

45 лет назад, в разгар летней Олимпиады в Москве, состоялись похороны поэта и актера Владимира Высоцкого. Несмотря на то, что советская пресса практически не освещала церемонию прощания с легендарным артистом, проводить в последний путь кумира пришли более 100 тысяч человек, вспоминает Газета.Ru.

Первые сообщения о смерти Высоцкого появились 25 июля 1980 года. По словам врача-реаниматолога Анатолия Федотова, поэт скончался от инфаркта миокарда во сне, в районе трех-пяти часов утра. Близкие артиста хотели похоронить его на закрытом Новодевичьем кладбище, но не смогли получить разрешение от властей. Затем, по одной из версий, в ситуацию вмешался Иосиф Кабзон, который договорился о проведении похорон Высоцкого на Ваганьковском кладбище. Певец также добился публикации коротких новостных сообщений о смерти поэта в «Вечерней Москве» и «Советской культуре».

Гражданская панихида по усопшему прошла в Театре на Таганке, где до последних дней служил Владимир Высоцкий. Несмотря на отсутствие официальных объявлений, очередь на прощание растянулась на несколько километров. Советские власти всячески старались ускорить церемонию. Порядок в городе в день похорон обеспечивало беспрецедентное количество милиционеров. Был введен запрет на прощальные речи.

«По левой, пустынной стороне улицы, сплоченно и обособленно одновременно, своими кланами они шли стремительно, как на марше, а впереди шагали их капитаны. Это шли проститься с артистом русские театры. Шли МХАТ и «Современник», Театр на Малой Бронной и Ермоловой, Малый, Вахтангова», — описывал тот день неизвестный автор журнала «Сельская молодежь», единственного советского издания, которое опубликовало репортаж с похорон поэта.

Последней с покойным простилась его вдова Марина Влади. Позже в своей книге «Владимир, или Прерванный полет» Марина Влади написала: «Я последняя наклоняюсь над тобой, прикасаюсь ко лбу, к губам. Закрывают крышку. Удары молотка звучат в тишине. Гроб опускают в могилу, я бросаю туда белую розу и отворачиваюсь. Теперь надо будет жить без тебя».

Каким был последний путь великого артиста — в галерее «Рамблера».