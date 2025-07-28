Милиция, толпы людей и море цветов: как Москва прощалась с Высоцким

Александр Котлеткин
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Похороны советского актера театра и кино, поэта и певца Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище в Москве 28 июля 1980 года. Близкие друзья артиста - актер Валерий Янклович и золотодобытчик Вадим Туманов, вдова Марина Влади, бывшая супруга Людмила Абрамова и сын барда Аркадий Высоцкий на прощании.
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Похороны советского актера театра и кино, поэта и певца Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище в Москве 28 июля 1980 года. Близкие друзья артиста - актер Валерий Янклович и золотодобытчик Вадим Туманов, вдова Марина Влади, бывшая супруга Людмила Абрамова и сын барда Аркадий Высоцкий на прощании.  
© Анатолий Гаранин / РИА Новости
Оцепление и усиленные меры безопасности на Таганской площади в Москве в день похорон советского актера театра и кино, поэта и певца Владимира Высоцкого 28 июля 1980 года. Родственники, близкие, друзья и местные жители направляются на гражданскую панихиду и церемонию прощания в Театр на Таганке.
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Оцепление и усиленные меры безопасности на Таганской площади в Москве в день похорон советского актера театра и кино, поэта и певца Владимира Высоцкого 28 июля 1980 года. Родственники, близкие, друзья и местные жители направляются на гражданскую панихиду и церемонию прощания в Театр на Таганке. 
© Анатолий Гаранин / РИА Новости
Гражданская панихида и прощание с советским актером театра и кино, поэтом и певцом Владимиром Высоцким в здании Театра на Таганке в Москве 28 июля 1980 года.
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Гражданская панихида и прощание с советским актером театра и кино, поэтом и певцом Владимиром Высоцким в здании Театра на Таганке в Москве 28 июля 1980 года. 
© Анатолий Гаранин / РИА Новости
Оцепление и усиленные меры безопасности в день похорон советского актера театра и кино, поэта и певца Владимира Высоцкого 28 июля 1980 года. Поклонники артиста у здания Театра на Таганке в Москве, где проходит гражданская панихида и церемония прощания.
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Оцепление и усиленные меры безопасности в день похорон советского актера театра и кино, поэта и певца Владимира Высоцкого 28 июля 1980 года. Поклонники артиста у здания Театра на Таганке в Москве, где проходит гражданская панихида и церемония прощания.  
© Анатолий Гаранин / РИА Новости

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Похороны советского актера театра и кино, поэта и певца Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище в Москве 28 июля 1980 года.
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Похороны советского актера театра и кино, поэта и певца Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище в Москве 28 июля 1980 года. 
© Анатолий Гаранин / РИА Новости
Оцепление и усиленные меры безопасности на Таганской площади в Москве в день похорон советского актера театра и кино, поэта и певца Владимира Высоцкого 28 июля 1980 года. Родственники, близкие, друзья и местные жители направляются на гражданскую панихиду и церемонию прощания в Театр на Таганке.
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Оцепление и усиленные меры безопасности на Таганской площади в Москве в день похорон советского актера театра и кино, поэта и певца Владимира Высоцкого 28 июля 1980 года. Родственники, близкие, друзья и местные жители направляются на гражданскую панихиду и церемонию прощания в Театр на Таганке.  
© Анатолий Гаранин / РИА Новости
Гражданская панихида и церемония прощания с советским актером театра и кино, поэтом и певцом Владимиром Высоцким в здании Театра на Таганке в Москве 28 июля 1980 года.
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Гражданская панихида и церемония прощания с советским актером театра и кино, поэтом и певцом Владимиром Высоцким в здании Театра на Таганке в Москве 28 июля 1980 года. 
© Анатолий Гаранин / РИА Новости
Гражданская панихида и церемония прощания с советским актером театра и кино, поэтом и певцом Владимиром Высоцким в здании Театра на Таганке в Москве 28 июля 1980 года. Гроб с телом покойного выносят: близкий друг артиста - актер Валерий Янклович, художественный руководитель театра Юрий Любимов и артист Вениамин Смехов.
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Гражданская панихида и церемония прощания с советским актером театра и кино, поэтом и певцом Владимиром Высоцким в здании Театра на Таганке в Москве 28 июля 1980 года. Гроб с телом покойного выносят: близкий друг артиста - актер Валерий Янклович, художественный руководитель театра Юрий Любимов и артист Вениамин Смехов.  
© Анатолий Гаранин / РИА Новости
Похороны Владимира Высоцкого.
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Похороны Владимира Высоцкого. 
© Валентина Черединцева и Владимира Яцины / ТАСС

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Похороны Владимира Высоцкого.
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Похороны Владимира Высоцкого. 
© Валентина Черединцева и Владимира Яцины / ТАСС

45 лет назад, в разгар летней Олимпиады в Москве, состоялись похороны поэта и актера Владимира Высоцкого. Несмотря на то, что советская пресса практически не освещала церемонию прощания с легендарным артистом, проводить в последний путь кумира пришли более 100 тысяч человек, вспоминает Газета.Ru.

Первые сообщения о смерти Высоцкого появились 25 июля 1980 года. По словам врача-реаниматолога Анатолия Федотова, поэт скончался от инфаркта миокарда во сне, в районе трех-пяти часов утра. Близкие артиста хотели похоронить его на закрытом Новодевичьем кладбище, но не смогли получить разрешение от властей. Затем, по одной из версий, в ситуацию вмешался Иосиф Кабзон, который договорился о проведении похорон Высоцкого на Ваганьковском кладбище. Певец также добился публикации коротких новостных сообщений о смерти поэта в «Вечерней Москве» и «Советской культуре».

Гражданская панихида по усопшему прошла в Театре на Таганке, где до последних дней служил Владимир Высоцкий. Несмотря на отсутствие официальных объявлений, очередь на прощание растянулась на несколько километров. Советские власти всячески старались ускорить церемонию. Порядок в городе в день похорон обеспечивало беспрецедентное количество милиционеров. Был введен запрет на прощальные речи.

«По левой, пустынной стороне улицы, сплоченно и обособленно одновременно, своими кланами они шли стремительно, как на марше, а впереди шагали их капитаны. Это шли проститься с артистом русские театры. Шли МХАТ и «Современник», Театр на Малой Бронной и Ермоловой, Малый, Вахтангова», — описывал тот день неизвестный автор журнала «Сельская молодежь», единственного советского издания, которое опубликовало репортаж с похорон поэта.

Последней с покойным простилась его вдова Марина Влади. Позже в своей книге «Владимир, или Прерванный полет» Марина Влади написала: «Я последняя наклоняюсь над тобой, прикасаюсь ко лбу, к губам. Закрывают крышку. Удары молотка звучат в тишине. Гроб опускают в могилу, я бросаю туда белую розу и отворачиваюсь. Теперь надо будет жить без тебя».

Каким был последний путь великого артиста — в галерее «Рамблера».