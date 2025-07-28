Россияне начали скупать автобиографию Оззи Осборна

После кончины Оззи Осборна, британского рок-музыканта, фронтмена группы Black Sabbath, его книга-автобиография «Оззи. Без цензуры» стала пользоваться огромным спросом среди российских читателей. По сравнению с предыдущим периодом продажи этой книги увеличились в 17 раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сети книжных магазинов «Читай-город».

Напомним, что Осборн ушел из жизни 22 июля 2025 года. Ему было 76 лет. Его супруга Шэрон зимой сообщила, что ее супруг больше не способен ходить в связи с прогрессирующей болезнью Паркинсона (прогрессирующее заболевание нервной системы, которое главным образом характеризуется двигательными расстройствами).

В сообщении сети книжных магазинов «Читай-город» говорится, что наследие Осборна «продолжает жить». Его автобиография «Оззи. Без цензуры» вышла в 2018 году, напомнили в сети.

«После смерти музыканта спрос на книгу вырос в 17 раз (по сравнению с предыдущими неделями)», — добавили там.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев назвал лучшие произведения Оззи Осборна. По его мнению, лучшими альбомами группы Black Sabbath, сооснователем которой был Осборн, являются первые две пластинки — Black Sabbath (1970) и Paranoid (1970).