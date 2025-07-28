«Целый букет заболеваний»: врачи о скрытых угрозах электронных сигарет

Недавно в России официально зарегистрировали второй случай EVALI (E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury — повреждение легких, ассоциированное с электронными сигаретами и вейпингом). Пациентом оказался 16-летний подросток из Омска, который курил вейп около полутора лет. Вместе с тем практикующие врачи уверяют, что в действительности пациентов с вейп-ассоциированными заболеваниями гораздо больше, а в будущем мир может столкнуться с настоящей эпидемией.

Как сообщает «КП», врачи Российского научного центра хирургии имени Петровского (РНЦХ) собрали экспертный консилиум, чтобы рассказать, какие скрытые проблемы для здоровья несет в себе увлечение.

Аллергия

Аллерголог-иммунолог Научно-клинического центра №2 РНЦХ, кандидат медицинских наук Татьяна Устинова предупредила, что у человека может возникнуть аллергия на электронные сигареты. Вызывать ее могут как отдельные компоненты жидкостей для вейпов, так и продукты их разложения.

Характерные симптомы аллергии на вейпы — покраснение, зуд, отек, высыпания, покраснения на контактных участках кожи или других частях тела. Также возможны заложенность носа, насморк, одышка, спазм бронхов, слезливость, конъюнктивит, жжение и сухость в горле, воспаление глотки и отек гортани.

Болезни легких

Врачи отмечают, что вейперы могут столкнуться с заболеваниями легких. Например, с фиброзом — когда орган повреждается, но восстанавливается не до конца. В такой ситуации на месте воспаления возникают рубцы из соединительной ткани.

«Повреждение легких, связанное с использованием электронных сигарет или вейпов, по-видимому, представляет собой форму острого повреждения с патологическими признаками острого фибринозного пневмонита, диффузного альвеолярного повреждения или организующейся пневмонии. Это целый спектр заболеваний», — заявила пульмонолог НКЦ №2, врач высшей категории Вероника Азеркович

Эксперт подчеркнула, что сообщения медиков говорят о наличии сразу нескольких механизмов повреждения легких при вейпинге. В целом же риски пока не до конца известны, поскольку сроки использования устройств человечеством и наблюдения учеными пока слишком малы.

Усиление никотиновой зависимости

Вейпинг способен привести к усилению никотиновой зависимости у тех, кто также курит обычные сигареты. Азеркович отметила, что большинство из тех, кто переходит на вейпы, продолжают курить привычные сигареты в течение полугода и более. Клинический фармаколог НКЦ №2, младший научный сотрудник Централизованного отделения клинической фармакологии РНЦХ Давид Габриелян предположил, что слух о безопасности вейпов для курильщиков берется из-за основных элементов жидкости — пропиленгликоля и глицерина.

«Эти вещества активно используются в косметологии, пищевой промышленности и фармацевтике. По своей структуре они считаются безопасными для здоровья человека. Но! При нагревании происходит разложение этих веществ с образованием токсичных соединений. В их числе — формальдегид, акролеин и диацетил, которые имеют раздражающее и даже канцерогенное действие. Они способны наносить организму существенный вред», — заявил Габриелян.

Азеркович подтвердила слова коллеги, отметив, что относительно безопасные и изученные вещества при нестандартном использовании превращаются в другие, опасные. Сейчас врачи фактически набирают данные о воздействии соединений на организм.

Вред для окружающих

В некоторых жидкостях эксперты нашли тяжелые металлы: олово, свинец, никель, хром, марганец и мышьяк. Кроме того, были найдены специфические для табака нитрозамины, карбонильные соединения, летучие органические соединения и фенольные соединения.

Системы нагрева жидкостей выделяют отравляющие вещества в окружающую среду. Вейпы выделяют их меньше обычных сигарет, однако воздействие на людей все же есть — пульмонолог Азеркович рекомендовала на использовать их в присутствии детей и беременных женщин.