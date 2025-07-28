Умер оставивший в 1945 году автограф на стене рейхстага ветеран ВОВ Сычев
Умер ветеран Великой Отечественной войны Спартак Сычев, оставивший в 1945 году автограф на стене поверженного рейхстага, сообщило правительство Тверской области.
"Двадцать восьмого июля ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Тверской области Спартак Андреевич Сычев", - говорится в публикации.
Губернатор региона Игорь Руденя отметил, что ветеран "лично засвидетельствовал победу над врагом".
Военный путь Сычева начался в 1942 году на Калининском фронте. Мужчина участвовал в боях за Ржев и на Курской дуге, освобождал Украину, Польшу и Прагу, штурмовал Берлин.
После окончания войны работал в органах военной прокуратуры и занимался преподавательской деятельностью.
Награжден государственными орденами и медалями.