Умер оставивший в 1945 году автограф на стене рейхстага ветеран ВОВ

Умер ветеран Великой Отечественной войны Спартак Сычев, оставивший в 1945 году автограф на стене поверженного рейхстага, сообщило правительство Тверской области.

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"Двадцать восьмого июля ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Тверской области Спартак Андреевич Сычев", - говорится в публикации.

Губернатор региона Игорь Руденя отметил, что ветеран "лично засвидетельствовал победу над врагом".

Военный путь Сычева начался в 1942 году на Калининском фронте. Мужчина участвовал в боях за Ржев и на Курской дуге, освобождал Украину, Польшу и Прагу, штурмовал Берлин.

После окончания войны работал в органах военной прокуратуры и занимался преподавательской деятельностью.

Награжден государственными орденами и медалями.