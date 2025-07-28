«Афише» 25 лет. Компания представила капсульную коллекцию совместно с брендом ZNWR

Лицом дропа базовых оверсайз-худи стали редакторы медиа «Афиши Daily»

© пресс-служба компании «Афиша»

В год своего 25-летия компания «Афиша» объединилась с белорусским брендом ZNWR, чтобы выпустить лаконичный и стильный дроп одежды.

Евгений Сидоров, директор «Афиши»: «Коллаборация с ZNWR – про ценности, которые разделяет наша аудитория: внимание к деталям, близость к городу, любовь к уместному и нескучному. Для нас это не просто мерч, а ещё один способ выразить характер “Афиши” — в форме, ткани, фактуре, тоне».

Черный цвет, буква «А» на груди и логотип на спине – минималистичный дизайн отражает ту самую эстетику, за которую аудитория ценит «Афишу» все эти годы: стремление к свободе, любовь к экспериментам и внимательность к деталям. Получился базовый худи, в котором комфортно пойти хоть на Пикник Афиши, хоть в театр или остаться дома читать «Афишу Daily».

Максим Ганисевский, основатель бренда ZNWR: «Компания "Афиша" прочно заняла позиции мастхэв в сфере культурного досуга. Поэтому, получив предложение придумать дроп к юбилею бренда, мы не раздумывая согласились. Синергия двух брендов, на наш взгляд, удалась: “Афиша” помогает удобно спланировать досуг, а для её сотрудников ZNWR пошил, пожалуй, лучший удобный мерч».

Специально для презентации коллаборации с ZNWR команда редакции «Афиши Daily» приняла участие в съемке: те, кто каждый день пишут о трендах, событиях, мемах и культуре сами стали частью визуального образа юбилейной коллекции. Съемка прошла «дома» у «Афиши»: в знаменитом цветном переходе на Даниловской мануфактуре.