Август станет последним месяцем поддержки президента Украины Владимира Зеленского, его карьера может полностью разрушиться после 11 августа. Такое мнение выразил астролог Александр Зараев.

Специалист отметил, что на ретроградном Меркурии во время новолуния, которое пришлось на 25 июля, лидер киевского режима попытался принять закон против украинских антикоррупционных ведомств, это решение вызвало большое количество недовольства.

Зараев предположил, что первая декада августа, когда Солнце находится в знаке Льва, может стать переломной для карьеры Зеленского, и допустил, что его поддержка со стороны западных лидеров может значительно сократиться после 11 августа, когда Меркурий снова станет директным.

— То есть 11-го числа будет вновь директный Меркурий — и эти авгиевы конюшни, которые в первой декаде будут разгребаться, закончатся уже во второй декаде, — подчеркнул астролог.

Он допустил, что в начале августа может обостриться ирано-израильский конфликт, также период до и после 9 августа будет динамичным для для специальной военной операции на Украине, передает Life.ru.

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28 июля в СМИ появилась информация о том, что началом борьбы с антикоррупционными украинскими структурами Владимир Зеленский пал с пьедестала демократии. Журналисты назвали политический кризис, начавшийся после принятия соответствующего закона, самым серьезным за время нахождения Зеленского у власти.