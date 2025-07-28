Изменения в законодательстве: что ждет россиян в августе

В августе в России вступят в силу ряд новых законов, которые повлияют на жизнь россиян. «Финансы Mail.ru» рассказали, какие новшества ждут жителей страны в последний месяц лета.

Отказ от SMS-рассылок и спама

1 августа в силу вступит федеральный закон, который дает абонентам право отказаться от SMS-рассылок. Подать заявление можно будет через личный кабинет на сайте оператора или в мобильном приложении.

Кроме того, в ближайшее время на «Госуслугах» запустится сервис, который позволяет жаловаться на спам, поступающий после установки запрета. Авторы инициативы заявляли, что она поможет повысить цифровую безопасность граждан и защитить их от мошенничества.

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам

1 августа Социальный фонд России проведет перерасчет страховых пенсий для пенсионеров, которые работали в 2024 году. Прибавка индивидуальна и зависит от заработка и пенсионных коэффициентов — за год работающий пенсионер может получить не более трех баллов. Перерасчет будет проводиться без заявлений, на основе уплаченных работодателем взносов.

Согласие родителей на открытие счета подростку

С 1 августа несовершеннолетним россиянам в возрасте от 14 до 18 лет потребуется согласие родителей, опекунов или иных законных представителей для открытия банковского счета. Нововведение направлено на защиту интересов подростков в банковских операциях. Однако в законе есть исключения: например, если желающий открыть счет несовершеннолетний полностью дееспособен — находится в браке или занимается бизнесом.

Новый стандарт для игрушек и маркировка спортпита

В августе вступит в силу национальный стандарт (ГОСТ) для игрушек. В документе регламентированы возрастные категории подобных товаров, допустимые для их изготовления материалы, уровни риска и образовательные функции.

Кроме того, в августе завершается эксперимент по добровольной маркировке спортивного питания. Если раньше предпринимали самостоятельно наносили марки «Честного знака», то с осени маркировка будет обязательной.

Изменения автоштрафов

С 1 августа в силу вступает закон об изменениях в системе административных наказаний за нарушения правил дорожного движения (ПДД). В частности, власти ужесточают ответственность за опасное и повторное нарушение ПДД. Например, за превышение скорости на 20-40 км/ч будет грозить штраф до 3 тысяч рублей, а при превышении более чем на 60 км/ч — до 10 тысяч рублей или лишение прав на год.

Также ужесточается ответственность за нетрезвую езду. Повторное нарушение будет квалифицироваться как уголовно наказуемое деяние, а водителю будет грозить до 2 лет тюрьмы или конфискация транспортного средства.

Кроме того, увеличится штраф за использование мобильных устройств во время вождения: за разговор по телефону без гарнитуры штраф составит 5 тысяч рублей. Агрессивных водителей тоже начнут наказывать: появится штраф в размере до 5 тысяч рублей за опасные маневры и несоблюдение дистанции. При неоднократных нарушениях водительское удостоверение может быть аннулировано на срок до трёх месяцев.

Также меняются условия оплаты штрафов. С 1 августа льготный период увеличится до 30 дней, однако размер предусмотренной скидки сократится с 50% до 25%.

Расширение маркировки товаров

В августе завершается тестирование обязательной маркировки для отопительных приборов, пиротехники, огнетушителей, строительных замазок и шпатлевок, оптоволокна и ряда медицинских изделий. В результате требование о маркировке расширят на всех производителей, а реализация немаркированной продукции будет запрещена.

Отметим, что в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, также войдут полимерные трубы, шланги, фитинги, широкий ассортимент кондитерских изделий и алкогольные напитки с содержанием спирта свыше 9%.

Система «Антикартель»

1 августа ФАС запускает новую информационную систему «Антикартель». Она создана на основе искусственного интеллекта и должна будет выявлять сговоры между компаниями и нарушения антимонопольного законодательства на торгах. Участникам картелей грозят штрафы в зависимости от выручки и цен контрактов, а также уголовная ответственность — до 7 лет лишения свободы и 5 млн руб. штрафа.