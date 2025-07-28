Россиянам указали на еще одну опасность 30-градусной жары

Синоптическую ситуацию в Московском регионе продолжит формировать периферия антициклона — это обеспечит солнечную и преимущественно сухую погоду с дневной температурой, близкой к 30 градусам. Об этом рассказал в понедельник, 28 июля, метеоролог Михаил Леус.

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Как уточнил эксперт в своем Telegram-канале, столбики термометров днем будут демонстрировать значения, на четыре-пять градусов превышающие норму — 28-30 градусов. В Подмосковье возможно до 32 градусов жары.

Леус предупредил, что подобная погода не способствует чистоте воздуха — для антициклональной погоды характерны штилевые ветры и нисходящие воздушные потоки в атмосфере. Это существенно затрудняет рассеивание выбросов загрязняющих веществ.

Из-за аномальной жары в Москве действует предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности, следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра России. Предупреждение действует до 18 часов среды, 30 июля.

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