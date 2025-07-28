Суд аннулировал брак бойца СВО из-за выплат

Суд признал фиктивным брак между инспектором по воинскому учету Еленой Соколовой и бойцом СВО и Сергеем Хандожко. Женщина успела получить выплаты после того, как военного не стало, пишет Telegram-канал Baza.

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Как пишет канал, Елена и Сергей поженились в 2023 году. Спустя полгода мужчины не стало в зоне СВО.

«История началась с жалоб родных: по их словам, инспектор по воинскому учету Елена заранее знала, что у Хандожко нет близких родственников и военной подготовки, и заключила с ним «перспективный» брак специально ради выплат», — говорится в посте.

По словам близких военного, свадьба прошла скромно, а штамп ставить Елена и вовсе отказалась, пишет канал. На следующий день после свадьбы Сергей отправился в зону проведения спецоперации. Когда мужчины не стало, его супруга сразу обратилась за компенсацией и получила полагающиеся выплаты.

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У Елены начался конфликт с родными Сергея, который продолжился в суде. В итоге, брак аннулировали.

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