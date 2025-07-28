Новая река появилась в России

На карте Красноярского края появилась новая река – под названием Голомокон. Ее уже внесли в каталог географических названий. Об этом сообщили в региональном Росреестре.

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«Река находится в Эвенкийском муниципальном округе и является притоком реки Чиринда-Хон», – говорится в сообщении.

Известно, что протяженность реки 25 километров. Она входит в речной бассейн Хатанга. По словам специалистов, благодаря получению официального статуса реки, можно будет корректно использовать ее название в картографии, документах и научных исследованиях.

Напомним, что сеть наблюдения за состоянием окружающего воздуха в Красноярске проходит обновление и расширение. Срабатывание специального датчика позволит нам более оперативно направлять передвижную лабораторию в зону загрязнения, фиксировать правонарушение и, как следствие, привлекать к установленной законом ответственности виновников, допустивших превышение негативных выбросов по маркерным веществам в воздух.