«Аэрофлот» сообщил о сбое в работе информационных систем авиакомпании

«Аэрофлот» сообщил, что в работе информационных систем авиакомпании произошёл сбой, из-за которого ожидается вынужденная корректировка расписания, в том числе путём переноса и отмены рейсов.

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«Просим пассажиров следить за информацией на онлайн-табло на сайте, информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи в аэропорту», — говорится в Telegram-канале авиалиний.

Первый рейс из Москвы в Пхеньян вылетел из аэропорта Шереметьево

В настоящее время специалисты работают над минимизацией рисков и скорейшим восстановлением штатной работы сервисов.

Ранее сообщалось, что пассажирский Embraer 190 подал сигнал бедствия и приземлился в Махачкале.

Кроме того, в Пхеньяне приземлился первый прямой авиарейс из Москвы.