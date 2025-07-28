В Большом театре пройдут гастроли Театра балета имени Леонида Якобсона

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона проведет гастроли с 28 июля по 3 августа на Исторической сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России. Коллектив под руководством заслуженного артиста России Андриана Фадеева представит в Москве четыре названия из своего репертуара, сообщили в пресс-службе ГАБТ.

"Мы открываем гастроли программой "Блестящий дивертисмент". С особой гордостью представим московской публике избранное из творческого наследия основателя труппы Леонида Якобсона, гениального хореографа ХХ века. "Блестящий дивертисмент" - квинтэссенция его уникальных образных и пластических находок. Композиции и миниатюры, составившие программу, поражают своим новаторским духом и тонким понимаем различных хореографических стилей. И особо отмечу, что сцена Большого театра была мечтой Леонида Якобсона, я счастлив, что театр уже не в первый раз показывает здесь его шедевры", - комментирует Фадеев.

В пресс-службе ГАБТ уточнили, что "Блестящий дивертисмент" будет показан 28 и 29 июля. "А 30 июля московские зрители увидят балет Людвига Минкуса "Дон Кихот", постановку которого в Театре Якобсона осуществил датский хореограф Йохан Кобборг. 31 июля петербургская труппа представит балет "Спящая красавица" Петра Чайковского, для создания которого Театром балета имени Леонида Якобсона был приглашен французский хореограф Жан-Гийом Бар. В завершение гастролей 1, 2 и 3 августа состоятся показы классической версии балета Петра Чайковского "Лебединое озеро" в хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова", - проинформировали в пресс-службе ГАБТ, добавив, что спектакли классического репертуара пройдут в сопровождении симфонического оркестра под управлением дирижеров Валерия Овсяникова и Арсения Шуплякова.

О театре

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона - одна из старейших балетных компаний города, история которой насчитывает более полувека. Созданные Якобсоном спектакли вошли в список выдающихся балетов XX века.

Сегодня театр под руководством заслуженного артиста России Андриана Фадеева сочетает в репертуаре наследие основателя труппы, классические спектакли и работы современных хореографов.