Театр Куклачева решил пополнить труппу кошками из зоны СВО

Театр Куклачева решил пополнить труппу тремя кошками из зоны спецоперации (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как стало известно каналу, три кошки — Груша, Холли и Вижа, — подобранные российскими военными в зоне СВО, были вывезены с мест боевых действий волонтерами. Некоторых из них эвакуировать пришлось на бронетранспортере.

Заслуженный артист России Дмитрий Куклачев рассказал, что сейчас кошки в безопасности, получают необходимое лечение, проходят реабилитацию и привыкают к новой обстановке. На сцену театра впервые они выйдут через несколько месяцев и в будущем, возможно, присоединятся к труппе, выступающей на постоянной основе.

Ранее народный артист РСФСР, дрессировщик Юрий Куклачев заявил, что его кошки любят песни исполнителя Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN. Дрессировщик добавил, что и его самого творчество Дронова «очень вдохновляет и заставляет работать с двойной силой».