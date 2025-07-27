В России анонсировали блокировку Whatsapp и VPN с 1 августа
Российская журналистка, экс-советник спикера Госдумы и экс-замглавы центрального аппарата ЛДПР Анастасия Кашеварова сообщила, что в России с 1 августа будут заблокированы Whatsapp и VPN.
Она назвала Whatsapp одним из самых гнилых мессенджеров, потому что он помогает мошенникам, вербовщикам и ВСУ.
По словам Кашеваровой, о маршрутах журналистов и военных в зоне СВО через этот мессенджер узнавал противник и это порой приводило к их гибели.
Кроме этого она указала, что через What’sApp строятся мошеннические схемы по краже денежных средств у россиян.
"Этот мессенджер полностью работает на противника", - подчеркнула Кашеварова, добавив, что эту "обитель зла" нужно заблокировать в первую очередь.
В WhatsApp появилась новая функция
При этом журналистка не указала о том, откуда получила сведения о возможной блокировке мессенджера в России именно с 1 августа.