В России анонсировали блокировку Whatsapp и VPN с 1 августа

Российская журналистка, экс-советник спикера Госдумы и экс-замглавы центрального аппарата ЛДПР Анастасия Кашеварова сообщила, что в России с 1 августа будут заблокированы Whatsapp и VPN.

Она назвала Whatsapp одним из самых гнилых мессенджеров, потому что он помогает мошенникам, вербовщикам и ВСУ.

По словам Кашеваровой, о маршрутах журналистов и военных в зоне СВО через этот мессенджер узнавал противник и это порой приводило к их гибели.

Кроме этого она указала, что через What’sApp строятся мошеннические схемы по краже денежных средств у россиян.

"Этот мессенджер полностью работает на противника", - подчеркнула Кашеварова, добавив, что эту "обитель зла" нужно заблокировать в первую очередь.

В WhatsApp появилась новая функция

При этом журналистка не указала о том, откуда получила сведения о возможной блокировке мессенджера в России именно с 1 августа.