Россиян предупредили о новой угрозе от клещей

В первом полугодии 2025 года в России существенно увеличилось количество случаев клещевого риккетсиоза — инфекции, вызываемой бактериями рода риккетси, рассказала инфекционист лаборатории ДНКОМ Елена Кузнецова. Об этом пишет «Московский комсомолец.Астрахань».

По ее данным, заболевание проявляется высокой температурой, ознобом, сильной головной болью и характерной кожной сыпью.

Специалист пояснила, что причина роста заражений кроется в увеличении числа инфицированных клещей. Она уточнила, что доля клещей, заражённых риккетсиями, достигла 25%, что впервые превысило уровень заражённости боррелиозом — 19%.

Наибольший рост отмечается в центральных регионах России, что обусловлено рядом факторов, среди которых расширение ареала клещей, снижение эффективности традиционных инсектицидов из-за применения более экологичных препаратов.

Ранее ученые предупредили, что мягкие зимы спровоцировали распространение клещей, которые переносят анаплазмоз в Центральной России. Прежде переносчики этого заболевания встречались в основном на юге страны.

Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности во время посещения лесных массивов и парковых зон: использовать репелленты, носить закрытую одежду и проводить тщательные осмотры после прогулок.

Чем обработать участок от клещей без вреда для людей и животных

При обнаружении присосавшегося клеща или появлении тревожных симптомов следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью.