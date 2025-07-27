"Жизнь парализована": в городе-миллионнике вторые сутки нет мобильного интернета

В Красноярске вторые сутки отключен мобильные интернет. Как сообщает издание NGS 24, мобильные операторы говорят, что ограничения обусловлены мерами безопасности и не связаны с работоспособностью сетей. При этом сроки снятия ограничений неизвестны.

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В результате резко взлетели цены на такси, в магазинах принимают оплату только наличными, невозможно осуществить безналичную форму оплаты в общественном транспорте.

Практически остановился сервис доставки продуктов из магазинов.

По данным Телеграм-канала Mash, на перебои мобильного интернета также жаловались жители Орловской, Тюменской, Рязанской, Ленинградской, Владимирской областей, Марий Эл и Забайкалья.