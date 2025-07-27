Раскрыто, за какие фото в телефоне теперь могут посадить в тюрьму

Руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский ответил на вопрос о том, могут ли осудить и даже дать реальный срок за хранящиеся в телефоне фотографии и видео.

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Как сообщает телеграм-канал "360", юрист отметил, что проблемы могут быть, если у человека выявят определенные материалы, даже если они были скачены без злого умысла.

"Во-первых, экстремистские материалы", - отметил Хаминский, уточнив, что за хранение или репост контента из перечня Минюста РФ грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, а если были публичные призывы к терроризму или экстремизму, то наступит и уголовная ответственность.

Кроме этого получить реальный срок до восьми лет лишения свободы можно за съемку военных объектов и хранение данных о военной технике.

А хранение и пересылка сцен насилия, особенного связанного с детьми, может привести к осуждению на шесть лишения свободы, подчеркнул эксперт.