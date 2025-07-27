Аэропорт Пулково открыли для вылета воздушных судов, сообщили в Росавиации.

«Отправление рейсов будет осуществляться по согласованию с соответствующими органами. Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полётов в/из Калининграда», — говорится в сообщении.

В связи с этим в Росавиации предупредили о корректировках в расписании рейсов в аэропорту Храброво.

На фоне атаки беспилотников на Ленинградскую область в аэропорту Пулково задержаны более 50 рейсов.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении более десяти дронов над регионом. Из-за падения обломков БПЛА в Ломоносовском районе пострадала женщина.