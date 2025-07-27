Легендарный ветеран ВОВ Георгий Ус скончался в Амурской области

В Амурской области в возрасте 100 лет скончался легендарный житель региона Георгий Семенович Ус. Об этом в воскресенье, 27 июля, сообщила глава Ивановского округа Валентина Ольшевская в своем Telegram-канале.

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Георгий Ус родился в 1924 году в Ивановке — в прошлом году он отпраздновал свое столетие. Ветеран Великой Отечественной войны, морской пехотинец Тихоокеанского флота и разведчик был награжден боевыми наградами, медалями и орденами за многолетний труд в мирное время. После войны он встал во главе родного села Ивановка. На этом посту он прослужил порядка 30 лет.

Ус смог превратить деревню в одно из самых процветающих мест региона. Он также занимался подготовкой руководителей, которые по сей день работают на муниципальной службе.