В Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

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«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Из-за ограничений на полеты в Волгограде задерживаются 11 авиарейсов

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата в Смоленской области.

Средства противовоздушной обороны в период с 21:50 26 июля до 5:20 27 июля сбили 99 беспилотных летательных аппаратов.