В школах с 1 сентября появится медсестра-специалист

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, что с 1 сентября в российских школах появится медицинская сестра-специалист, которая сможет заменить школьного педиатра.

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По его словам, на эту должность могут быть назначены медики только с высшим медицинским образованием.

Кроме того, подчеркнул парламентарий, в школах обновится стандарт оснащения медицинского пункта для соответствия современным требованиям: для учащихся с особенностями здоровья будут доступны медицинские изделия для мониторинга состояния здоровья.

«Вместе с этим дети с хроническими заболеваниями, находящиеся на диспансерном наблюдении, будут иметь право получать лекарства и специализированные продукты питания под контролем медицинского работника образовательного учреждения. Что немаловажно, все медицинские пункты будут приведены к единообразному наименованию «медицинский пункт», — передаёт РИА Новости.

Уточняется, что нововведения по оказанию медицинской помощи также затронут и детские лагеря.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее рассказала о господдержке школьников в регионах России.