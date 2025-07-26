Туристы сделали вешалку из знака о запрете купания в Анапе после разлива мазута

Жители Анапы и приезжающие на курорт туристы демонстративно нарушают запрет на купание в Черном море, введенный после разлива мазута. Так, они стали использовать предупреждающую об опасности табличку в качестве вешалки, продолжая купаться в водоеме. Об этом в субботу, 26 июля, сообщил Life.ru.

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15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе, после аварии в акваторию Черного моря вытекло по меньшей мере 3,7 тонны мазута. В целом корабли перевозили около 9,2 тонны нефтепродуктов, большая часть которых не попала в воду.

При этом 13 февраля суд в Краснодарском крае назначил владельцам затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» штрафы в размере 30 тысяч и 600 тысяч рублей соответственно. 4 апреля российское правительство отчиталось о том, что расследование случившегося завершено.

Экологи назвали сроки очищения пляжей Анапы от мазута

Глава Роспотребнадзора Анна Попова позже сообщила, что пострадавшие от разлива мазута в Черном море пляжи Анапы и Темрюкского района будут открыты в случае улучшения экологической ситуации в районе бедствия.