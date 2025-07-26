На Запорожской АЭС объявили о высоком уровне ядерной угрозы из-за атак ВСУ

Угроза ядерной безопасности в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пожарную часть Запорожской АЭС и город Энергодар оценивается как крайне высокая. Об этом сообщила пресс-служба атомной станции.

«Угроза ядерной безопасности, создаваемая такими атаками, остается крайне высокой», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ЗАЭС добавили, что присутствие международных инспекторов на ядерном объекте в этот критический момент имеет ключевое значение для фиксации событий и подчеркивает чрезвычайную опасность подобных атак.

В пресс-службе станции отметили, что представителям агентства были продемонстрированы последствия удара по пожарной части ЗАЭС, куда выезжали сотрудники МЧС для ликвидации результатов первой атаки, а также места ударов в городе Энергодар, в том числе, где в результате этих событий пострадали мирные жители.

Накануне дрон ВСУ сбросил боеприпас на автомобильную стоянку около пожарной части Запорожской атомной электростанции. В пресс-службе ЗАЭС сообщили, что в результате были повреждены семь гражданских автомобилей, припаркованных на стоянке. Кроме того, на прилегающей территории загорелась сухая растительность. Огонь возник рядом с теплотрассой.