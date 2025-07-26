Житель Камчатки разогнал большую группу собравшихся на на Октябрьской косе медведей. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

По данным канала, мужчина ехал на своей машине, заметил «сходку косолапых и начал сильно возмущаться». В частности, он заявил, что «просил больше трёх не собираться!», а они посмели собраться вдесятером, как минимум.

Испуганные строгим голосом мужчины, животные вылезли из убежища — предположительно, старой баржи — и убежали, заметили журналисты.

Медведицу-людоедку тайно привезли и выпустили в Германии

Напомним, что бурые медведи обитают на 95% территории Камчатского края, то есть встретить их можно практически в любом месте, кроме крупных населённых пунктов, заснеженных горных вершин и болотных топей.

В частности, на территории охотничьих угодий, прилегающих к городской агломерации Петропавловск-Камчатский — Елизово — Вилючинск, насчитывается 312 особей.

Медведи на Камчатке предпочитают питаться не мясом, а рыбой. Поэтому чаще всего их встречают на реках, озёрах и океанских бухтах.

По словам экспертов, обычно бурые медведи, где бы они не проживали, не собираются большими группами, но иногда возможны исключения. Так, в 2021 году у водопада Брукс в национальном парке Катмай в штате Аляска были замечены одновременно 25 медведей. Причиной их «массовой тусовки» стало миграционное путешествие нерки.