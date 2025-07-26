В Анапе водитель такси отказался везти в ветеринарную клинику собаку, которой стало плохо во время прогулки с хозяйкой. В итоге пес умер, сообщает Рен ТВ.

По словам девушки, таксист не хотел, чтобы пёс испачкал сиденья автомобиля. Хозяйка собаки предлагала компенсировать неудобства и оплатить химчистку, но водитель заблокировал двери и уехал.

Позже девушка заявила, что собака умерла.

«У меня только что умерла собака, потому что мы вовремя вызвали такси, но водитель отказался везти, потому что испугался, что она испачкает», — рассказала плачущая девушка.

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