В РЖД сообщили о гибели сотрудника и его семьи при взрыве газа в Саратове

Начальник железнодорожной станции и его семья погибли при взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове. Об этом сообщили в Telegram-канале Приволжской железной дороги.

По данным пресс-службы, в результате трагедии не стало Ерофеева Георгия Геннадьевича, начальника станции разъезд Липовский Приволжской дирекции управления движением. Ему было 33 года.

«Искренне соболезнуем родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря для всех нас», — говорится в сообщении.

В РЖД добавили, что окажут родственникам погибшего материальную помощь.

До этого число погибших в результате взрыва газа в многоэтажке в Саратове выросло до 7, среди погибших есть ребенок.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел днем 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах. К разбору обрушенных конструкций привлекли более 100 специалистов МЧС и 34 единицы техники. Из полуразрушенного здания и соседнего дома были эвакуированы жильцы.