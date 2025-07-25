В Саратове объявили траур 26 июля на фоне взрыва в жилом доме

Траур объявлен в Саратове 26 июля в связи со взрывом в многоквартирном доме, заявил губернатор Роман Бусаргин.

«В связи с трагическими событиями в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове принято решение объявить на территории области траурный день в субботу, 26 июля», — сообщил он.

В регионе в этот день приспустят флаги, а организациям, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовали отменить развлекательные передачи и мероприятия.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Вся область скорбит вместе с вами», — добавил Бусаргин.

Ранее сообщалось, что взрыв произошёл в подъезде десятиэтажного многоквартирного жилого дома в Саратове.

В МЧС России подтвердили гибель трёх человек.