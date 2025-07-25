В Петербурге зафиксирован самый жаркий день с начала года

Температура в Санкт-Петербурге 25 июля достигла +31,3 °C — это максимум с начала 2025 года.

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

«Сегодня, к 17:00, воздух в Санкт-Петербурге, по данным городской метеостанции, прогрелся до +31,3°C, что на 0,1°C выше, чем было 13 июля, прежнего лидера в списке самых тёплых дней с начала года», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС Москвы предупредили о сильной жаре в столице.