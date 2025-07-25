Бывший генерал Попов высказался о возвращении на СВО

Бывший генерал 58-й армии Иван Попов высказался о возможности вернуться на СВО. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на слова адвоката Попова Сергея Буйновского.

По словам Буйновского, бывший генерал хочет «сначала доехать до колонии». Напомним, что ранее Попова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге — в итоге его приговорили к штрафу в 800 тысяч рублей и пяти годам заключения.

Приговор генерала Попова пересмотрят

«Иван Иванович сказал: "Надо сначала до колонии доехать, чтобы все этапы жизненного пути пройти"», – передал его слова Буйновский.

Отметим, что ранее Попов выразил надежду о том, что ему разрешат вернуться в зону СВО.