Девушка Дурова получила американскую визу

Девушка основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова получила визу США. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Вавилова отметила, что 21 июля ей пришлось совершить длительное путешествие на поезде в Европе.

«А причина — я впервые получила американскую визу!» — заявила она.

Возлюбленная предпринимателя также опубликовала фотографию паспорта с визой. Другие детали она не уточнила.

Ранее Вавилова ответила на вопрос о том, как привлечь внимание миллиардера. Она порекомендовала девушкам перестать гоняться за статусными людьми и начать изменения с себя.

Об отношениях Дурова с Вавиловой стало известно после ареста бизнесмена 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. Девушка сопровождала миллиардера в поездке и была задержана вместе с ним. Впоследствии Вавилова заявила, что потеряла ребенка от Дурова.