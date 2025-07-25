SQWOZ BAB высутпит на МТС Live Лето в «Лужниках» 26 июля

До 17 августа центром притяжения на карте Москвы остается МТС Live Лето в «Лужниках» — самая большая концертная площадка города под открытым небом. Более 25 хедлайнеров, масштабные фестивали, концерты и другие мероприятия: не пропустите все самое интересное этим летом! Генеральный партнер МТС Live Лето в «Лужниках» — бренд современной электроники DIGMA PRO. Официальным партнером проекта в этом году стал Самокат.

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26 июля - SQWOZ BAB на сцене МТС Live Лето.

Марат SQWOZ BAB — единственный в мире артист с огромным количеством лысеющих братьев, автор гимна троечников и человек, переосмысливший анекдот про тракториста. На его концерте в слэме участвуют только красивые и вкусно пахнущие люди, а лифчики кидают не на сцену, а со сцены. Большая летняя программа, громкие хиты, старые любимые шлягеры, свежие треки и куда без сюрпризов?! До встречи 26 июля на МТС Live Лето в Лужниках!

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Подробности и лайн-ап концертов МТС Live Лето можно узнать на официальном сайте.