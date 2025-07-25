Психолог Кирилл Липский в разговоре с Рамблером рассказал о негативном влиянии на детей кукол Лабубу – плюшевых игрушек в виде монстров с устрашающими выражениями лица.

Куклы Лабубу – это скрытая угроза для детской психики, это некая «милая тревожность» под маской популярной забавы. Ключевая особенность таких кукол – это нарочито устрашающее выражение их лиц. При этом детская психика пластична, поэтому даже «игрушечная» агрессия может стать триггером для неосознанной тревожности. Ребенок учится воспринимать наш мир через игру, но если его «друг» — это гипертрофированная злобная морда с выпущенными глазами, то разве это может говорить о какой-то норме? Когда ужас становится милым, а агрессия – забавной, то у ребенка стираются четкие ориентиры. Лабубу – это не классические страшилки, такие как, например, приведения, которых в детстве многие из нас себе представляли и которые четко маскируются, как плохие. В случае с этой куклой монстр – это объект любви. Поэтому здесь происходит путаница в эмоциональных реакциях детей – грань между угрозой и игрой стирается. Морды Лабубу балансируют на грани милого и отталкивающего. Для взрослых людей – это забавный диссонанс, но у детей это может вызывать подсознательный дискомфорт, страх и тревогу. Кирилл Липский Психолог, эксперт по семейным отношениям, специалист в области когнитивно-поведенческой психотерапии и гештальт-терапии

Исследования в области неврологии ранее показали, что искаженные черты лиц активируют мозговые центры человека, отвечающие за распознавание угрозы, подчеркнул эксперт.

«Даже когда взрослый человек смотрит на какие-то искаженные и злые черты лица, то это распознается как угроза. Чего уж говорить о детях. У них все это воспринимается еще острее», - сказал Липский.

Многие родители ошибочно предполагают, что Лабубу не представляют угрозы для психики их детей, и говорят, что «это просто игрушка», отметил психолог.

«Но если ребенок инстинктивно напрягается при виде этой куклы, а его «заставляют любить» эту игрушку, то это прямой путь к вытесненной тревоге. В лучшем случае это может привести к ночным кошмарам, а в худшем – к формированию невротического избегания, то есть к формированию чего-то «страшного» - того, чего ребенок даже не сможет объяснить», - отметил эксперт.

Индустрия игрушек посредством провокации навязывает родителям покупку для своих детей таких кукол, как Лабубу, добавил специалист.

«Лабубу – это не про детей. Это про взрослых, которые испытывают ностальгию по страшилкам из 90-х и, покупая такие игрушки, хотят выглядеть «крутыми родителями». Но детская психика – это не место для этетических экспериментов. Так что если мы хотим вырастить поколение с невротической привязанностью к устрашающим образам по типу Лабубу, то покупка таких игрушек детям – это идеальный способ. Если же нам важно, чтобы у детей формировались здоровые механизмы распознавания эмоций, то нужно сто раз подумать, прежде чем подсовывать ребенку подобные игрушки», - заявил психолог.

«Полагаю, в дальнейшем будут возмущенные комментарии от купивших своих детям Лабубу родителей, где будет говориться, что их отпрыски обожают эту куклу и у них с психикой все в порядке. Конечно, сейчас у ребенка все в порядке, ведь психические отклонения редко проявляются мгновенно. Вопрос в том, нужно ли рисковать?» - заключил Липский.

Ранее сообщалось, что россияне потратили 1,5 миллиарда рублей на покупку Лабубу на маркетплейсах.