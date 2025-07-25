Петербург, рэп и бильярд: препати Пикника Афиши х Сбер раскроет весь вайб северной столицы

В паблик-токе «Петербург как рэп-столица» примут участие легенда локальной сцены Крип-а-Крип и новый голос хип-хопа Sky Rae

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7 августа 2025 года пройдёт официальное препати фестиваля Пикник Афиши x Сбер в Санкт-Петербурге – вечерний паблик-ток и акустик-концерт в атмосфере бильярдного клуба Solids на Петроградке и разговоров до полуночи. Мероприятие организовано при поддержке hello blogger (Kokoc Group) – продюсерского центра и инфлюенс-агентства полного цикла.

Главная тема вечера: «Петербург как рэп-столица». В рамках паблик-тока «Афиша Daily» предлагает поговорить о самом «петербургском» жанре в музыке нулевых и десятых – о рэпе. Почему именно здесь весь XXI век рождаются новый звук и поп-культурные явления? Отсюда вышли KRec, Смоки Мо и феномен Versus. Как получилось, что поколения меняются, а Санкт-Петербург остаётся столицей жанра? Ведь даже во времена расцвета московской индустрии именно сюда переезжали Boulevard Depo, Лауд и Markul, а прямо сейчас традицию продолжают Sky Rae и объединение 52.

Спикеры:

Крип-а-Крип — легенда локальной сцены и автор одного из самых громких камбэков этого года: альбом «Большой Глебовски», созданный при участии Скриптонита.

Sky Rae — одна из самых интересных рэп-артисток года, звучащая в чартах и на Пикнике Афиши x Сбер.

Вадим Хохлов — юрист по авторскому праву, работавший с ключевыми рэп-именами города и страны.

Модераторы:

Владимир Завьялов — музыкальный журналист, автор телеграм-канала «Войс».

Аля Александрова — редактор «Афиши Daily», поп-культурный обозреватель.

Участников ждет выступление аутентичного Маугли, а также за пульт встанет музыкальный продюсер Пикника Афиши х Сбер Марина Зёмка ZYOMKA. «Пикник» – фестиваль контрастов, поэтому препати про рэп завершит не рэп, а камерный акустический сет от группы тима ищет свет. Но как раз в духе того самого питерского звучания: хрупкого, лиричного, честного.

Разговор о трендах в 2025 году не может обойтись без самого модного барного развлечения России – бильярда! На препати пройдёт специальный турнир от Solids – бильярдного клуба с атмосферой в духе mid-century. Победитель унесёт домой два билета на Пикник Афиши х Сбер.

Уже 9 августа на Елагином острове можно не только послушать о трендах в российской музыке, но и потанцевать под них – гостей ждут сценический реюнион объединения DOPECLVB, любимые хиты Сироткина, рейв от ATL, долгожданный лайв от Markul и любимые песни хором с «Танцы Минус».

Вход на мероприятие организуется по обязательной регистрации.

https://www.afisha.ru/concert/preparty-piknika-afishi-6010733/